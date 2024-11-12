ВС РФ в Запорожье ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу: подробности

По словам начальника ОВА Ивана Федорова, россияне устроили охоту на маршрутку с гражданскими в прифронтовом регионе. FPV-дрон попал в автобус "Богдан".

В Приморском районе на Запорожье российские оккупанты атаковали FPV-дроном пассажирский автобус, в котором ехали жители прифронтовых сел. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во вторник, 12 ноября.

"Враг устроил охоту на маршрутку с гражданскими пассажирами", — отметил Федоров.

По его словам, россияне попали в автобус "Богдан" FPV-дроном. Транспортное средство получило повреждения.

Федоров заявил, что пострадавших в результате атаки нет.

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Он также сообщил, что в течение последних суток россияне нанесли 432 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. В Васильковском районе ранены 30-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Вражеские войска совершили 3 авиаудара по Запорожью. 235 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

Из РСЗО оккупанты 13 раз накрыли Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку и Малую Токмачку.

Еще 181 артобстрел противник нанес по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.

Напомним, 11 ноября в результате авиаударов по Запорожью погиб один человек, по меньшей мере 20 человек получили ранения.

7 ноября Россия атаковала КАБом областной онкодиспансер в Запорожье. Известно о 8 раненых медиках.