ЗС РФ на Запоріжжі вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусу: подробиці

За словами начальника ОВА Івана Федорова, росіяни влаштували полювання на маршрутку з цивільними у прифронтовому регіоні. FPV-дрон поцілив в автобус "Богдан".

У Приморському районі на Запоріжжі російські окупанти атакували FPV-дроном пасажирський автобус, у якому їхали жителі прифронтових сіл. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок, 12 листопада.

"Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами", — зазначив Федоров.

За його словами, росіяни поцілили в автобус "Богдан" FPV-дроном. Транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Федоров заявив, що потерпілих внаслідок атаки немає.

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Він також повідомив, що протягом останньої доби росіяни завдали 432 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. У Васильківському районі поранені 30-річний чоловік та 71-річна жінка.

Ворожі війська здійснили 3 авіаудари по Запоріжжю. 235 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

З РСЗВ окупанти 13 разів накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку.

Ще 181 артобстріл противник завдав по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського.

Нагадаємо, 11 листопада внаслідок авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, щонайменше 20 осіб дістали поранення.

7 листопада Росія атакувала КАБом обласний онкодиспансер у Запоріжжі. Відомо про 8 поранених медиків.