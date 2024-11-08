Поранено 8 медиків: в ОВА розповіли подробиці удару РФ по онкодиспансеру в Запоріжжі (фото)

Найбільше постраждав лікар, який в момент удару перебував у автомобілі біля закладу. Він отримав важкі поранення і був прооперований нейрохірургами.

Російські окупанти 7 листопада атакували керованою авіабомбою обласний онкодиспансер в місті Запоріжжя. Поранення отримали щонайменше 8 медиків. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вчора було зроблено 2 основні дії. Кількох пацієнтів онкодиспансеру виписали з лікарні, і вони будуть продовжувати лікування амбулаторно, 17 пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, евакуювали до іншого закладу здоров'я. 8 медиків були поранені і доправлені до лікарні", — розповів голова ОВА.

Він додав, що найбільше постраждав лікар, який в момент удару перебував у автомобілі біля закладу. Він отримав важкі поранення і був прооперований нейрохірургами.

Голова ОВА також раніше повідомив, що 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медустановах Запоріжжя.

"У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий. Пораненим надається вся необхідна допомога", — проінформував Федоров.

Нагадаємо, що увечері 7 листопада та у ніч проти 8 листопада 2024 року ЗС РФ завдали удару по території України ракетами та "Шахедами". Є поранені та загиблі мирні жителі і руйнування