Ранены 8 медиков: в ОВА рассказали подробности удара РФ по онкодиспансеру в Запорожье (фото)

Больше всего пострадал врач, который в момент удара находился в автомобиле возле заведения. Он получил тяжелые ранения и был прооперирован нейрохирургами.

Российские оккупанты 7 ноября атаковали управляемой авиабомбой областной онкодиспансер в городе Запорожье. Ранения получили по меньшей мере 8 медиков. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Вчера было сделано 2 основных действия. Нескольких пациентов онкодиспансера выписали из больницы, и они будут продолжать лечение амбулаторно, 17 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, эвакуировали в другое учреждение здоровья. 8 медиков были ранены и доставлены в больницу", — рассказал глава ОВА.

Он добавил, что больше всего пострадал врач, который в момент удара находился в автомобиле возле заведения. Он получил тяжелые ранения и был прооперирован нейрохирургами.

Председатель ОВА также ранее сообщил, что 15 пострадавших от вражеского обстрела находятся в медучреждениях Запорожья.

"В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое. Раненым оказывается вся необходимая помощь", — проинформировал Федоров.

Напомним, что вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по территории Украины ракетами и "Шахедами". Есть раненые и погибшие мирные жители и разрушения