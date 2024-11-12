Намагались підірвати три місяці: що відомо про зруйновану ЗС РФ Курахівську дамбу

Рівень води у Вовчій продовжує підійматись. У Курахівській МВА припустили, що ворогу вдалось зруйнувати один зі шлюзів.

11 листопада стало відомо, що ЗС РФ підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища. Фокус зібрав усе, що відомо на цей момент.

Курахівська дамба: деталі підриву

Про підрив першим повідомив доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов. З його слів, були підтоплені села в напрямку Багатира. У виданні "Новини Донбасу" інформували, що дамба була зруйнована внаслідок ранкового обстрілу Курахового.

Момент підриву греблі потрапив на відео. У ЗМІ передали, що Кураховому підтоплення не загрожує, а з сіл поблизу вже евакуйовані мирні жителі через обстріли ЗС РФ.

Рівень води у Вовчій: де є загроза підтоплення

Зазначалось, що вода у річці Вовча піднялася на метр, але підтоплень у населених пунктах не фіксували. Місцевих попереджали про такий ризик для Старих Тернів, Улаклів, Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки, Багатира, Зеленого Кута, Новоукраїнки та деяких населених пунктів у Дніпропетровській області.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун 11 листопада повідомляв, що оглянути дамбу неможливо через обстріли. Проте у селах вздовж Вовчої зафіксували підйом рівня води. Зокрема, вода почала підступати до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Російські окупанти поширили у мережі фото нібито зруйнованої Тернівської дамби. Однак виявилось, що знімок старий — був зроблений ще у 2022 році і на ньому Козаровицька дамба на річці Ірпінь.

У Донецькій ОВА інформували, що станом на 16:00 рівень води у річці Вовча в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплень житла не фіксували.

12 листопада Падун повідомив, що вода продовжує прибувати, але критичної ситуації та підтоплених будинків немає.

"Можливо, вона частково пошкоджена, якийсь один зі шлюзів. Тому що ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами. Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", — заявив керівник Курахівської МВА.

Підрив Курахівської дамби допоможе ЗСУ

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що руйнування греблі може допомогти Силам оборони у стримуванні ворожого наступу. У воїнів може з’явитись так званий водний рубіж.

"Річка Вовча повноводна, десь 100 метрів вона має ширину, але не заповнена водою. Зараз вона буде заповнена водою й оборонятися буде простіше", — уточнив Жирохов.

Об’єм води, яку стримувала дамба

Повний об’єм Курахівського водосховища — 62,5 млн куб. м (або 0,0625 куб. км, для порівняння, у Каховському водосховищі було 18 куб. км) води. Основне його призначення — охолодження Курахівської ТЕС.

Нагадаємо, доброволець Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ атакують цивільні машини під Покровськом. Зі слів лейтенанта "Алекса", під ударом опинилася велика ділянка траси Шевченко-Андріївка.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що російські окупанти влаштували "полювання" на маршрутку з мирними жителями. У бус "Богдан" поцілив FPV-дрон.