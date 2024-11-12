Підрив Курахівської дамби: експерт розповів, у чому користь для ЗСУ (відео)

За словами Михайла Жирохова, річка Вовча через дії росіян найближчим часом повністю заповниться водою, а це ускладнить для росіян наступальні дії.

Російські окупанти підірвали дамбу Курахівського водосховища, однак, як не дивно, це може допомогти Силам оборони стримати ворожий наступ. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV.

За його словами, в українських захисників може з'явитися так званий водний рубіж, завдяки якому вони зможуть стримувати противника. Можна сказати, що підрив росіянами дамби нібито позначиться позитивно на українській обороні поблизу Покровська і Курахового Донецької області.

"Загалом це, як не дивно, може зіграти тільки на плюс, тому що наші військові отримають ще один водний рубіж, за яким можна стримувати ворога. Річка Вовча повноводна, десь 100 метрів вона має ширину, але не заповнена водою. Зараз вона буде заповнена водою і оборонятися буде простіше", — заявив Михайло Жирохов.

За допомогою цього водного рубежу можна буде стримати 50-тисячне угруповання ЗС РФ, яке намагається тиснути на українських захисників на цьому напрямку.

У результаті виходить, що противник облаштував для ЗСУ ще один елемент оборони, що є позитивним ефектом.

"Але час від часу, коли так кажуть — ось "50 тисяч пруть", то в деяких місцях це перебільшення, а в деяких місцях це навіть менше, ніж підрозділи, які там воюють. Тому це абстрактна цифра, яка дуже часто не відповідає дійсності", — резюмував Михайло Жирохов.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що РФ підірвала Курахівську дамбу. Лише через 2 години після терору з боку росіян, рівень води в річці Вовчій піднявся на 1 метр, повідомили в Донецькій ОВА. Підтоплень зафіксовано не було, але вони цілком можливі.