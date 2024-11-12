Подрыв Кураховской дамбы: эксперт рассказал, в чем польза для ВСУ (видео)

По словам Михаила Жирохова, река Волчья из-за действий россиян в ближайшее время полностью заполнится водой, а это усложнит для россиян наступательные действия.

Российские оккупанты подорвали дамбу Кураховского водохранилища, однако, как ни странно, это может помочь Силам обороны сдержать вражеское наступление. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

По его словам, у украинских защитников может появиться так называемый водных рубеж, благодаря которому они смогут сдерживать противника. Можно сказать, что подрыв россиянами дамбы якобы скажется положительно на украинскую оборону вблизи Покровска и Курахово Донецкой области.

"В общем это, как ни странно, может сыграть только на плюс, потому что наши военные получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага. Река Волчья полноводная, где-то 100 метров она имеет ширину, но не заполнена водой. Сейчас она будет заполнена водой и обороняться будет проще", – заявил Михаил Жирохов.

При помощи этого водного рубежа можно будет сдержать 50-тысячную группировку ВС РФ, которая пытается давить на украинских защитников на этом направлении.

В результате получается, что противник обустроил для ВСУ еще один элемент обороны, что является положительным эффектом.

"Но время от времени, когда так говорят — вот "50 тысяч прут", то в некоторых местах это преувеличение, а в некоторых местах это даже меньше, чем воюющие там подразделения. Поэтому это абстрактная цифра, очень часто не соответствующая действительности", — резюмировал Михаил Жирохов.

Напомним, 11 ноября стало известно, что РФ взорвала Кураховскую дамбу. Спустя всего 2 часа после террора со стороны россиян, уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1 метр, сообщили в Донецкой ОВА. Подтоплений зафиксировано не было, но они вполне возможны.