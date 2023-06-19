"Стоїть машина з вибухівкою": ЗМІ показали знімки Каховської ГЕС за тиждень до підриву (фото)

Як зазначають журналісти, Росія отримала вигоду від масштабної повені після підриву гідроелектростанції, попри те, що позиції ЗС РФ також були затоплені.

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Біля Каховської гідроелектростанції за тиждень до вибуху було помічено автомобіль, який міг транспортувати вибухівку. Про це пише видання Associated Press 19 червня.

Журналісти опублікували знімок, зроблений безпілотником над Каховською АЕС 28 травня. На ньому можна побачити білий автомобіль, заповнений бочками.

"На зображеннях, зроблених над Каховською греблею і наданими AP, видно, що на вершині споруди стоїть машина з вибухівкою, а два чиновники заявили, що російські війська були розміщені в критичній зоні всередині греблі", — йдеться у публікації.

Як зазначають автори статті, Росія мала кошти, мотивацію та можливість зруйнувати Каховську ГЕС. За їхніми словами, Росія отримала вигоду від масштабної повені, попри те, що позиції ЗС РФ також було затоплено.

"Це звичайна практика, мінувати (місця) перед відступом. У цьому контексті їхні дії мали порушити деякі з наших ланцюжків постачання, а також ускладнити нам перехід через Дніпро", — сказав журналістам лідер громадського формування "Бузький гард".

Нагадаємо, що згідно з заявою координатора гуманітарної допомоги в Україні Деніз Браун від 19 червня, Росія відхилила запит ООН на доступ до тимчасово окупованої частини Херсонської області, яка виявилася затопленою в результаті підриву Каховської ГЕС.

Ми також повідомляли, що 19 червня у Центрі національного спротиву заявили, що сотні мирних жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області загинули через те, що російські загарбники відмовилися їх евакуювати.

Раніше, 17 червня, у мережі також з'явилися нові знімки зруйнованої Каховської ГЕС, на яких можна побачити, як зараз виглядає підірвана російськими окупантами гребля, а також річковий термінал "Нібулон".