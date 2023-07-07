"Мин не видели": специалисты МАГАТЭ получили дополнительный доступ на ЗАЭС, — Гросси

Рафаэль Гросси заявил, что специалисты МАГАТЭ пока не видели взрывчатки на Запорожской АЭС. Впрочем, их до сих пор не пустили на крыши 3-го и 4-го энергоблоков.

Related video

Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что эксперты Международного агентства по атомной энергии получили дополнительный доступ на площадку Запорожской атомной электростанции в Украине, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

По информации агентства, специалисты по ядерной энергии вчера смогли проверить более широкий участок периметра большого пруда-охладителя ЗАЭС, чем ранее.

Они смогли посетить изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища.

В МАГАТЭ заявляют, что ворота были укреплены противовесами и песком, и утечки воды из пруда не было. Специалисты также побывали на затворе, отделяющем сливной канал близлежащей Запорожской ТЭЦ от водохранилища. Этот канал и пруд содержат запасы воды, необходимые для охлаждения ЗАЭС.

"По нашим просьбам наши специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не видели ни мин, ни взрывчатки. Но им по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и части машинных залов. Я по-прежнему надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время. Я буду продолжать сообщать о событиях в этом отношении", — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

5 июля Фокус сообщал о том, что МАГАТЭ запросило дополнительный доступ к объектам ЗАЭС. По словам Рафаэля Гросси, представители МАГАТЭ осмотрели участки периметра большого пруда-охладителя и произвели пеший осмотр территории АЭС. В результате этих действий эксперты не обнаружили никаких визуальных признаков минирования или наличия взрывчатых веществ.

Также 5 июля в МАГАТЭ заявили, что учитывая заявления об угрозе диверсии на Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ внимательно следят за ситуацией на станции, но во время недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили.