"Признаков минирования нет": МАГАТЭ запросило дополнительный доступ к объектам ЗАЭС

По словам Рафаэля Гросси, представители МАГАТЭ осмотрели участки периметра большого пруда-охладителя и произвели пеший осмотр территории АЭС. В результате этих действий эксперты не обнаружили никаких визуальных признаков минирования или наличия взрывчатых веществ.

Related video

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило в получении дополнительного доступа для проверки объектов Запорожской атомной электростанции. Об этом речь идет в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства провели инспекцию различных частей атомных электростанций в последние дни и недели. В частности, они осмотрели участки периметра большого пруда-охладителя и произвели пеший осмотр территории АЭС. В результате этих действий эксперты не обнаружили никаких визуальных признаков минирования или наличия взрывчатых веществ.

Сообщается, что эксперты МАГАТЭ также выразили потребность в дополнительном доступе на территорию атомных электростанций с целью подтверждения отсутствия мин и взрывчатых веществ. Они признают важность получения доступа к крышам 3-го и 4-го реакторов, а также к определенным частям турбинных залов и системы охлаждения станции. Это дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности и проверку отсутствия потенциальных угроз на АЭС.

Гросси отметил важность проверки командой МАГАТЭ всех частей ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти базовых принципов по защите крупнейшей атомной станции в Европе в условиях войны.

BBC Verify, изучив спутниковые снимки ЗАЭС, не смог подтвердить правдивость утверждений украинских властей о том, что российские военные разместили на крыше станции объекты, напоминающие взрывные устройства.

Напомним, 5 июля в МАГАТЭ заявили, что учитывая заявления об угрозе диверсии на Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ внимательно следят за ситуацией на станции, но во время недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили.

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Фокусу рассказал, что Кремль выработал три сценария по ЗАЭС и один из них — военный, рассчитанный на то, что радиоактивное загрязнение местности остановит наступление ВСУ.