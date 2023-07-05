Угроза на ЗАЭС: МАГАТЭ не заметило мин или взрывчатых веществ на станции, — Гросси

Рафаэль Гросси заявил, что во время недавних инспекций на Запорожскую АЭС специалисты не зафиксировали никаких признаков минирования, но в МАГАТЭ по-прежнему "чрезвычайно насторожены".

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5 июля Международное агентство по атомной энергии заявило, что в связи с заявлениями об угрозе диверсии на Запорожской АЭС его специалисты внимательно следят за ситуацией на станции, но во время недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые присутствуют на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, в последние дни и недели проинспектировали части объекта, в том числе некоторые участки по периметру большого пруда-охладителя, а также проводили регулярные обходы на месте, пока не наблюдается никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ", — заявил генеральный директор ведомства Рафаэль Мариано Гросси.

По словам Гросси, агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте, в частности на крышах реакторных блоков 3 и 4.

"В связи с усилением военной напряженности и усилением активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны быть в состоянии проверить факты на местах. Их независимый и объективный отчет поможет прояснить текущую ситуацию на объекте, что имеет решающее значение в такое время, когда есть неподтвержденные обвинения и встречные обвинения", — сказал гендиректор Гросси.

Также МАГАТЭ известно о сообщениях о том, что мины и другие взрывчатые вещества были установлены внутри и вокруг ЗАЭС.

23 июня Фокус писал о том, что Украину могут обвинить в теракте в случае подрыва ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии не подтверждает информацию о минировании пруда-охладителя ЗАЭС, таким образом опровергая угрозу подрыва, о которой предупреждает украинская разведка.

Ранее Фокус писал о том, что если на заводе "Крымский титан" произойдет взрыв, могут быть задеты кислотные накопители, которые формируются в течение длительного времени.