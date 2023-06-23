Из-за лояльности МАГАТЭ: Украину могут обвинить в теракте в случае подрыва ЗАЭС, — эксперт

Международное агентство по атомной энергии не подтверждает информацию о минировании пруда-охладителя ЗАЭС, таким образом опровергая угрозу подрыва, о которой предупреждает украинская разведка. По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, РФ готовится обвинить Украину в возможном подрыве станции и в этой ей может помочь непосредственно МАГАТЭ.

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В четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), в свою очередь, сообщило, что на самой станции, включая пруд-охладитель, мин не обнаружилось. По их информации, заминирован лишь периметр атомной электростанции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что анализ, проведенный агентством, показал, что наличие взрывного устройства в указанных местах не соответствует стандартам безопасности. Однако он отметил, что основные функции безопасности объекта якобы не будут существенно затронуты.

По мнению военного аналитика, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, заявление МАГАТЭ может говорить о том, что Россия планирует обвинить Украину в возможном подрыве запорожской АЭС и анализ агентства такого рода им в этом очень поможет.

Гросси и Путин

"Если бы МАГАТЭ держали нейтральную позицию, это уже было бы как минимум странно, ведь захват россиянами Запорожской АЭС и минирование даже периметра станции — это и есть терроризм. Получается, что МАГАТЭ очень лояльны к России", — говорит Фокусу Гетьман.

По словам военного аналитика, стоит обратить внимание на два важных момента: во-первых, одним из заместителей директора агентства, по-прежнему, остается россиянин Михаил Чудаков. Это уже само по себе ставит под сомнение непредвзятость международной комиссии. Во-вторых, МАГАТЭ явно игнорирует принцип "не вступать в переговоры с террористами", добавляет эксперт.

"Гросси ездил на встречу к Путину обсуждать, как обеспечить безопасность станции. Но от кого они хотели ее обезопасить? Видимо, от Украины. Это просто дико, когда глава агентства, следящего за безопасностью на АЭС, отправляется на встречу к главе государства, захватившего эту станцию, чтобы обсудить ее сохранность", — продолжает Гетьман.

Последнее заявление МАГАТЭ об отсутствии мин на самой ЗАЭС лишний раз демонстрирует позицию агентства в сложившейся ситуации. Сообщая об отсутствии угрозы и при этом подчеркивая, что периметр станции все же заминирован, Гросси дает посыл мировому сообществу, что россияне якобы пытаются сохранить Запорожскую АЭС, считает собеседник Фокуса.

"Если станцию действительно подорвут, то в этом, я уверен, обвинят именно Украину. Сошлются на заключение комиссии МАГАТЭ, где четко сказано, что пруд-охладитель ЗАЭС не был заминирован, а взрывчатка по периметру — "защита от украинского наступления". Этот отчет агентства не что иное, как информационная подготовка к обвинениям. Не просто мелкие намеки, а уверенные шаги в этом направлении", — говорит военный аналитик.

Украина должна начать готовиться к такому возможному сценарию — усиливать дипломатическую работу Министерства иностранных дел и думать, как не допустить информационную провокацию такого рода. В противном случае, по словам Гетьмана, нам потом долго придется доказывать, что не Украина стоит за катастрофой на Запорожской АЭС.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан также считает, что МАГАТЭ в вопросе безопасности ЗАЭС не на стороне Украины.

"Если бы представители агентства подтвердили наличие мин на станции, то к ним возникло бы много вопросов. Начиная с того, как они это допустили, и заканчивая тем, почему не расторгли контракты с "Росатомом". Поэтому им выгодно говорить, что мин нет, либо они не видели, как минировали станцию", — комментирует Свитан.

После ЗАЭС придет время "Крымского титана"

Даже если Россия решится подорвать часть Запорожской АЭС, угрозы из Москвы не прекратятся, настаивает Гетьман.

"После этого они могут угрожать подрывом завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске, то есть их ядерный шантаж не прекратится. Наоборот, сейчас РФ повышает градус угроз. Если раньше они пытались шантажировать Украину тактическим ядерным оружием, то теперь они используют в своей риторике возможность использования межконтинентальной баллистической ядерной ракеты. И эта угроза направлена не столько в адрес Украины или европейских стран, расположенных рядом, а непосредственно в адрес США", — объясняет Гетьман.

По его словам, президент России понимает, что проигрывает войну. Для него это обернется не только политическим концом, а смертью в буквальном смысле слова. Поэтому он пытается угрожать всем, что есть в арсенале России.

Свитан, в свою очередь, предполагает, что подрыв Запорожской АЭС не целесообразен с военной точки зрения. Это в первую очередь повлияет именно на российские войска, поскольку им придется сразу же уходить вглубь Крыма.

Ранее Фокус писал о том, что если на заводе "Крымский титан" произойдет взрыв, могут быть затронуты формируемые на протяжении длительного времени кислотные накопители.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины рассказали населению, как вести себя в случае радиационной аварии.