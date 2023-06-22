Мины есть, но в других местах: МАГАТЭ прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

По словам Рафаэля Гросси, МАГАТЭ активизирует усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает информацию о минировании пруда-охладителя ЗАЭС. Однако, агентство сообщает, что станция ядерной энергетики подверглась заминированию вдоль периметра и в некоторых внутренних областях. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Во время визита генерального директора МАГАТЭ на территории, включая пруд-охладитель, не было обнаружено мин. Однако, МАГАТЭ информировано о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство уже ранее сообщало.

Генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, объяснил, что анализ, проведенный Агентством, показал, что наличие взрывного устройства в указанных местах не соответствует стандартам безопасности. Однако, он отметил, что основные безопасностные функции объекта не подвергаются существенному влиянию. МАГАТЭ продолжает внимательно отслеживать данную проблему.

"Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции очень хрупкая. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезные трудности для этой обширной атомной электростанции. Теперь, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами", – добавил Гросси.

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он сообщил, что для этого уже все подготовлено.

А после спикер российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений украинского президента о подготовке оккупантами взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как обычно, представители Кремля отвергли эти заявления, называя их "ложью".