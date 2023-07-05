Загроза на ЗАЕС: МАГАТЕ не помітило мін чи вибухових речовин на станції, — Гроссі

Рафаель Гроссі заявив, що під час недавніх інспекцій на Запорізьку АЕС фахівці не зафіксували жодних ознак мінування, але у МАГАТЕ, як і раніше, "надзвичайно насторожені".

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5 липня Міжнародна агенція з атомної енергії заявила, що з огляду на заяви про загрозу диверсії на Запорізькій АЕС його фахівці уважно стежать за ситуацією на станції, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, останніми днями та тижнями проінспектували частини об'єкта, в тому числі деякі ділянки по периметру великого ставка-охолоджувача, а також проводили регулярні обходи на місці, поки не спостерігається жодних видимих ознак наявності мін чи вибухових речовин", — заявив генеральний директор відомства Рафаель Маріано Гроссі.

За словами Гроссі, агенція запросила додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін чи вибухових речовин на об'єкті, зокрема на дахах реакторних блоків 3 та 4.

"У зв'язку з посиленням військової напруженості та посиленням активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти мають бути в змозі перевірити факти на місцях. Їхній незалежний та об'єктивний звіт допоможе прояснити поточну ситуацію на об'єкті, що має вирішальне значення у такий час, коли є непідтверджені звинувачення та зустрічні звинувачення", — сказав гендиректор Гроссі.

Також МАГАТЕ відомо про повідомлення про те, що міни та інші вибухові речовини були встановлені всередині та навколо ЗАЕС.

23 червня Фокус писав про те, що Україну можуть звинуватити в теракті у разі підриву ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії не підтверджує інформацію про замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, таким чином спростовуючи загрозу підриву, про яку попереджає українська розвідка.

Раніше Фокус писав про те, що якщо на заводі "Кримський титан" станеться вибух, можуть бути зачеплені кислотні накопичувачі, які формуються протягом тривалого часу.