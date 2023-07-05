"Ознак мінування немає": МАГАТЕ запросило додатковий доступ до об'єктів ЗАЕС

За словами Рафаеля Гроссі, представники МАГАТЕ оглянули ділянки периметра великого ставка-охолоджувача і здійснили піший огляд території АЕС. У результаті цих дій експерти не виявили жодних візуальних ознак мінування або наявності вибухових речовин.

Related video

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запросило в отриманні додаткового доступу для перевірки об'єктів Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у пресрелізі на сайті МАГАТЕ.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, фахівці агентства провели інспекцію різних частин атомних електростанцій протягом останніх днів і тижнів. Зокрема, вони оглянули ділянки периметра великого ставка-охолоджувача і здійснили піший огляд території АЕС. У результаті цих дій експерти не виявили жодних візуальних ознак мінування або наявності вибухових речовин.

Повідомляється, що експерти МАГАТЕ також висловили потребу в додатковому доступі на територію атомних електростанцій з метою підтвердження відсутності мін і вибухових речовин. Вони визнають важливість отримання доступу до дахів 3-го і 4-го реакторів, а також до певних частин турбінних залів і системи охолодження станції. Це додаткові заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та перевірку відсутності потенційних загроз на АЕС.

Гроссі наголосив на важливості перевірки командою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для контролю повного дотримання п'яти базових принципів щодо захисту найбільшої атомної станції в Європі в умовах війни.

BBC Verify, вивчивши супутникові знімки ЗАЕС, не зміг підтвердити правдивість тверджень української влади про те, що російські військові розмістили на даху станції об'єкти, що нагадують вибухові пристрої.

Нагадаємо, 5 липня в МАГАТЕ заявили, що з огляду на заяви про загрозу диверсії на Запорізькій АЕС фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на станції, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили.

Раніше військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі " Фокусу" розповів, що Кремль виробив три сценарії щодо ЗАЕС і один із них — військовий, розрахований на те, що радіоактивне забруднення місцевості зупинить наступ ЗСУ.