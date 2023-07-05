Паническая атака. Зачем Путин устроил игры с подрывом Запорожской АЭС

Ночью с 4 на 5 июля украинцы ожидали ядерную катастрофу из-за возможных провокаций россиян на ЗАЭС. Генштаб ВСУ заявил о взрывчатке на кровлях двух энергоблоков, а Минздрав советовал готовить тревожный чемоданчик. Опрошенные Фокусом военные аналитики уверены, подрыв реакторов с ядерными отходами по-прежнему возможен, ведь в таком случае радиоактивное загрязнение может остановить наступление ВСУ.

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Вокруг Запорожской АЭС 4 июля бурлили настоящие страсти. Российские пропагандисты вбросили данные о якобы планах ВСУ нанести удар по станции в ночь на 5 июля ракетами большой дальности и дронами. А Telegram-канал "Приднестровец" даже писал о сбрасывании на ЗАЭС с воздуха "боеприпаса с радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС".

Генштаб Украины заявил о предстоящем теракте ВС РФ на объекте с использованием взрывных устройств, заложенных на внешней кровле 3-го и 4-го энергоблоков. А Минздрав Украины 4 июля рекомендовал украинцам собрать тревожный чемоданчик для эвакуации из зоны подрыва.

Еще одним поводом для паники стало заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о выезде сотрудников "Росатома" из территории Запорожской АЭС до 5 июля. В Энергодаре уменьшалось и количество военных патрулей.

"Персоналу, который остается на станции, дано указание в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", — сообщили в ГУР.

Такие сообщения заставили украинцев волноваться. К счастью, никаких провокаций на ЗАЭС в ночь на 5 июля не произошло.

Разрушить турбины или хранилище отходов: какие сценарии подготовил Кремль для Запорожской АЭС?

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа придумал собственную версию, почему не подорвали станцию. Несколько лидеров стран Евросоюза в ночь на 5 июля якобы проводили консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС

"Ночь прошла спокойно, расслабленности нет, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло", — сказал российский чиновник и добавил, что до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля напряжение вокруг ЗАЭС сохранится.

Представители украинских властей не сообщали о каких-либо ночных контактах лидеров стран ЕC с Зеленским.

Майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Фокусу говорит, что успокаиваться рано. Кремль выработал три сценария по ЗАЭС и один из них — военный, рассчитанный на то, что радиоактивное загрязнение местности остановит наступления ВСУ. Поэтому вариант подрыва реакторов с отработанными отходами отметать нельзя.

Другая составляющая — экономическая. Враг разрушит турбины Запорожской АЭС без выброса радиоактивных элементов. Станция перестанет производить электроэнергию, а на ее ремонт уйдет много времени и денег.

"Армия РФ атаковала прошлой осенью и зимой украинские энергообъекты дорогими ракетами. В случае с ЗАЭС можно все сделать проще — заложить взрывчатку, взорвать турбины", — объясняет Гетьман.

Третья составляющая — политическая. Возможны договоренности российского руководства о передаче АЭС под контроль МАГАТЭ. Россия выведет воинский контингент, устроит дистанционный подрыв и обвинит ВСУ в якобы обстреле ЗАЭС ракетами или артиллерией. Подобный сценарий россияне пытались провернуть при подрыве Каховской ГЭС.

"Россия хочет представить Украину для МАГАТЭ как ненадежного партнера. Москва может устроить провокацию и на Курской АЭС (находится в 60 км по прямой от границы с Украиной, — ред.) ради обвинений в адрес Киева", — заметил эксперт.

Исполнительный директор и эксперт Украинского института будущего Вадим Денисенко говорит о психологической игре России вокруг теракта на Запорожской АЭС.

"Вероятность фактического подрыва станции минимальна. Но давать 100% гарантии, что этого не случится, нельзя. Нужно понимать психологию президента РФ Владимира Путина. Его главный исторический комплекс — Карибский кризис времен [советского партийного деятеля Никиты] Хрущева с ракетами на США", — считает эксперт.

Путин пробует наверстать историю, чтобы заставить США и Европу сесть за стол переговоров о полномасштабной войне в Украине. Сложная информационная война воюющих сторон продолжается, у всех нервы натянуты, как струна, объяснил Денисенко.

Ситуация на Запорожской АЭС: радиационный фон в Украине сейчас

Министерство внутренних дел Украины утром 5 июля сообщило о нормальном радиационном фоне по стране. Показатели находятся в пределах среднемесячных величин в радиусе 30 км вокруг ЗАЭС, а также Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", — указали в ведомстве.

Показатели находятся в пределах среднемесячных величин в радиусе 30 км вокруг ЗАЭС

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко рассказал о работе ЗАЭС в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники ВС РФ не выявлено.

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС стабилен, несмотря на подрыв плотины Каховской ГЭС армией России, заверили в "Энергоатоме".

"По состоянию на 8:00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м", — отметили специалисты.

Напомним, что аналитики из американского Института изучения войны заявили о низкой вероятности ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Ядерный шантаж может быть частью крупной информационной операции РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о радиации как о всемирной угрозе. Глобальная безопасность зависит от внимания мирового сообщества к действиям ВС РФ на Запорожской АЭС.