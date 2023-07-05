Панічна атака. Навіщо Путін влаштував ігри з підривом Запорізької АЕС

Уночі з 4 на 5 липня українці очікували на ядерну катастрофу через можливі провокації росіян на ЗАЕС. Генштаб ЗСУ заявив про вибухівку на покрівлях двох енергоблоків, а МОЗ радило готувати тривожну валізку. Опитані Фокусом військові аналітики впевнені, підрив реакторів з ядерними відходами, як і раніше, можливий, адже в такому разі радіоактивне забруднення може зупинити наступ ЗСУ.

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Навколо Запорізької АЕС 4 липня вирували справжні пристрасті. Російські пропагандисти вкинули дані про нібито плани ЗСУ завдати удару по станції в ніч на 5 липня ракетами великої дальності і дронами. А Telegram-канал "Приднестровец" навіть писав про скидання на ЗАЕС із повітря "боєприпасу з радіоактивними відходами, вивезеними з Південноукраїнської АЕС".

Генштаб України заявив про майбутній теракт ЗС РФ на об'єкті з використанням вибухових пристроїв, закладених на зовнішній покрівлі 3-го і 4-го енергоблоків. А МОЗ України 4 липня рекомендувало українцям зібрати тривожну валізку для евакуації із зони підриву.

Ще одним приводом для паніки стала заява Головного управління розвідки Міноборони України про виїзд співробітників "Росатома" з території Запорізької АЕС до 5 липня. В Енергодарі зменшувалася і кількість військових патрулів.

"Персоналу, який залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", — повідомили в ГУР.

Такі повідомлення змусили українців хвилюватися. На щастя, жодних провокацій на ЗАЕС у ніч на 5 липня не сталося.

Зруйнувати турбіни або сховище відходів: які сценарії підготував Кремль для Запорізької АЕС?

Радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа придумав власну версію, чому не підірвали станцію. Кілька лідерів країн Євросоюзу в ніч на 5 липня нібито проводили консультації з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Запорізькій АЕС

"Ніч пройшла спокійно, розслабленості немає, вночі йшли дуже інтенсивні консультації європейських лідерів із Зеленським, переконували, щоб нічого непоправного не сталося", — сказав російський чиновник і додав, що до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня напруга навколо ЗАЕС збережеться.

Представники української влади не повідомляли про будь-які нічні контакти лідерів країн ЄС із Зеленським.

Майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі Фокусу каже, що заспокоюватися рано. Кремль виробив три сценарії щодо ЗАЕС і один із них — військовий, розрахований на те, що радіоактивне забруднення місцевості зупинить наступ ЗСУ. Тому варіант підриву реакторів із відпрацьованими відходами відкидати не можна.

Інша складова — економічна. Ворог зруйнує турбіни Запорізької АЕС без викиду радіоактивних елементів. Станція перестане виробляти електроенергію, а на її ремонт піде багато часу і грошей.

"Армія РФ атакувала минулої осені та взимку українські енергооб'єкти дорогими ракетами. У випадку із ЗАЕС можна все зробити простіше — закласти вибухівку, підірвати турбіни", — пояснює Гетьман.

Третя складова — політична. Можливі домовленості російського керівництва про передачу АЕС під контроль МАГАТЕ. Росія виведе військовий контингент, влаштує дистанційний підрив і звинуватить ЗСУ в нібито обстрілі ЗАЕС ракетами або артилерією. Подібний сценарій росіяни намагалися провернути під час підриву Каховської ГЕС.

"Росія хоче представити Україну для МАГАТЕ як ненадійного партнера. Москва може влаштувати провокацію і на Курській АЕС (розташована за 60 км по прямій від кордону з Україною, — ред.) заради звинувачень на адресу Києва", — зауважив експерт.

Виконавчий директор та експерт Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко говорить про психологічну гру Росії навколо теракту на Запорізькій АЕС.

"Імовірність фактичного підриву станції мінімальна. Але давати 100% гарантії, що цього не станеться, не можна. Потрібно розуміти психологію президента РФ Володимира Путіна. Його головний історичний комплекс — Карибська криза часів [радянського партійного діяча Микити] Хрущова з ракетами на США", — вважає експерт.

Путін пробує надолужити історію, щоб змусити США і Європу сісти за стіл переговорів про повномасштабну війну в Україні. Складна інформаційна війна воюючих сторін триває, у всіх нерви натягнуті, як струна, пояснив Денисенко.

Ситуація на Запорізькій АЕС: радіаційний фон в Україні зараз

Міністерство внутрішніх справ України вранці 5 липня повідомило про нормальний радіаційний фон по країні. Показники перебувають у межах середньомісячних величин у радіусі 30 км навколо ЗАЕС, а також Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

"Це свідчить про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерних об'єктах України та про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", — зазначили у відомстві.

Показники перебувають у межах середньомісячних величин у радіусі 30 км навколо ЗАЕС

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповів про роботу ЗАЕС у штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки ЗС РФ не виявлено.

Рівень води в ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний, незважаючи на підрив греблі Каховської ГЕС армією Росії, запевнили в "Енергоатомі".

"Станом на 8:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м", — зазначили фахівці.

Нагадаємо, що аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили про низьку ймовірність ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Ядерний шантаж може бути частиною великої інформаційної операції РФ.

Президент України Володимир Зеленський говорив про радіацію як про всесвітню загрозу. Глобальна безпека залежить від уваги світової спільноти до дій ЗС РФ на Запорізькій АЕС.