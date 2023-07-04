В российских пабликах пишут о теракте на ЗАЭС этой ночью: что известно

По данным россиян, Украина якобы может использовать высокоточные ракеты большой дальности и БПЛА для атаки на Запорожскую атомную электростанцию.

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В российских СМИ распространяется информация о якобы "планах ВСУ атаковать Запорожскую АЭС". Пропагандисты пишут, что Украина может взорвать станцию в ночь на 5 июля. Об этом стало известно из российского Telegram-канала "АДЕКВАТ Z".

"Не исключено, что в той или иной форме увидим и атаку на ЗАЭС, от попытки прямого захвата до ракетно-артиллерийских ударов. Терять им уже все равно нечего: даже сокращение потока подаяний равнозначно поражению, не просто неизбежному, но и достаточно быстрому. И хвост будет пытаться вертеть собакой изо всех сил. Для них эта неделя будет игрой ва-банк. Для нашей армии — повторением июньских испытаний, к которым она готова во всех отношениях не хуже, чем была месяц назад. Для всех нас — временем, когда с особенной силой необходимо быть достойными своей армии", — пишет пропагандист.

Пост пропагандиста

Также в Telegram-канале "Приднестровец" также сообщается, что РФ известно о якобы планах ВСУ атаковать ЗАЭС. По данным россиян, Украина может использовать для этого высокоточные ракеты большой дальности и БПЛА.

"Одновременно с этим, украми будет сброшен с воздушного носителя боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС 03.07.2023 года, на один из военных аэродромов на юге Украины", — пишет пропагандистский канал.

Также в источнике добавляют, что резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование ОТРК Точка У, с начиненной радиоактивными веществами боеголовкой.

Пост пропагандиста

4 июля сообщалось, что Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, выразил свою обеспокоенность относительно возможной атаки России на Запорожскую АЭС и отметил, что такие действия будут иметь глобальные последствия.

Напомним, 9 марта Фокус писал, что Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ. В "Энергоатоме" отметили, что если в течение указанного времени внешнее питание станции не возобновят, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.