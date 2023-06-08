Упал до "мертвой" точки: уровень воды в Каховском водохранилище достиг 12,5 м (видео)

По словам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты", водозабор для населения и ЗАЭС невозможно делать уже при уровне воды в 12,7 метра.

Related video

На вечер четверга, 8 июня, уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,5 метра, что находится ниже критической отметки, известной как "мертвая точка", при которой водозабор становится невозможным. Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Уровень уже 12,5 м. Это ниже "мертвой" точки 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", — сказал Сирота.

Согласно его словам, если текущая скорость падения уровня водохранилища составляет 1 метр в сутки, то этот процесс может продолжаться еще примерно семь-восемь дней.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно самое уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра , каким оно было до строительства самого водохранилища", — объяснил глава "Укргидроэнерго".

Он также отметил, что одна половина станции уже полностью оказалась под водой, а другая половина покрыта на 70%. Под водой также находится земляная вставка между шлюзом и станцией, которая подвержена эрозии.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о наличии доказательств подрыва Каховской ГЭС. По их сведениям, украинская дамба не "устала".

Правительство США также заявило о разведданных, которые позволяют говорить об уничтожении Каховской ГЭС. Источники говорят о выяснении мотивов взрыва.