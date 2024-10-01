Запорожская АЭС находится на грани блэкаута, — Минэнерго

Российские войска, по словам министра энергетики Германа Галущенко, атаковали подстанцию, в результате чего одна из линий ЗАЭС была обесточена. Действия захватчиков глава министерства назвал очередным актом ядерного терроризма.

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Действия российских оккупантов привели к тому, что Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, противник в очередной раз продемонстрировал акт ядерного терроризма, атаковав магистральную подстанцию. В результате одна из линия питания захваченной россиянами АЭС в Энергодаре Запорожской области оказалась обесточена, что создает дополнительный риск блэкаута.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", — заявил Герман Галущенко.

Отдельно в Минэнерго добавили, что энергетики приступили к работам по ликвидации последствий обстрела российских оккупантов. Они намерены сделать все, что в их силах, дабы как можно быстрее восстановить питание Запорожской атомной электростанции.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что если Россия атакует украинские АЭС, необходимо будет немедленно вмешаться, о чем заявлял президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Москва уже атаковала две украинские электростанции в Чернобыле и Запорожской области, но тогда катастрофы не произошло. Сейчас угроза остается, и с ней нужно считаться.

24 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия будет бить по украинским АЭС. Ближайшей зимой состоятся удары РФ по трем атомным станциям, считает глава государства. Он получил доказательства планов Кремля.