Какие страны Европы пострадают от взрыва на Запорожской АЭС: эксперт показал карту

По словам ядерщика Пола Дорфмана, последствия возможной аварии будут зависеть от типа радиации, масштабов аварии и направления ветра. Ни одна атомная электростанция в мире не готова к военным нападениям.

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Эксперт по вопросам ядерной безопасности Пол Дорфман, консультировавший правительства Великобритании и Франции, заявил, что в случае потенциально возможной аварии на Запорожской АЭС территория Украины, некоторых районов России и Центральной Европы будут подвержены риску радиоактивного заражения. Об этом сообщает The Metro.

"Прежде нам везло, и на Запорожской АЭС не наблюдалось значительных радиоактивных выбросов. Но надеяться на удачу — это не стратегия", — пояснил эксперт в комментарии журналистам.

По его словам, если что-то пойдет не так на одной из 10 крупнейших АЭС в мире, все будет зависеть от того, куда будет направлен радиоактивный шлейф, и масштабов аварии.

Согласно данным моделирования, основная часть радиоактивного шлейфа охватит Украину и приграничную территорию РФ.

Существует риск для Центральной Европы и северной части Ближнего Востока, в том числе Турции.

"Все зависит от ветра и того, как радиация будет рассеиваться. Может меняться и направление ветра", — отметил Дорфман.

"В общем, все зависит от типа радиации, масштабов аварии и направления ветра", — пояснил эксперт-ядерщик, который призвал выдавать жителям Украины, России, Центральной Европы и севера Ближнего Востока таблетки йодида калия, который при определенном сценарии может предотвратить поглощение организмом радиоактивного йода.

[ + – ] Тип радиации, масштабы аварии и направление ветра — основные факторы, от которых зависят последствия аварии.

Попадание снаряда в реактор обернется кошмаром

"Сейчас реакторы переведены в режим холодного останова", пояснил эксперт-ядерщик, добавив, что подача электричества на систему охлаждения идет из подконтрольных Украине регионов.

"В обычных условиях работы реакторы охлаждает трубная система. Без нее может произойти авария, как было на японской "Фукусиме-даичи", — отметил Дорфман. При недостаточной подаче электроэнергии, реакторы охлаждаться не будут.

"Если в них попадет снаряд, это обернется кошмаром. Сейчас риск аварии намного ниже, вместе с тем ситуация все еще остается крайне опасной. Ни одна атомная электростанция никогда не подвергалась военному нападению. В мире нет ни одной АЭС, которая могла бы выдержать удары серьезных орудий", — отметил эксперт.

Отработанное топливо реакторов и закон Мерфи

Он настаивает на том, что проблема Запорожской АЭС пока еще не решена, ссылаясь на известный "закон Мерфи": если что-то может пойти не так, скорее всего, так и будет.

Куда больший риск сопряжен с резервуарами для отработанного топлива реакторов.

"Если подача электроэнергии к этим резервуарам прекратится, вода начнет испаряться, это чревато взрывом стержней высокоактивных отходов", — пояснил эксперт.

Напомним, что Южноукраинская АЭС оказалась под обстрелом войск РФ: ракета приземлилась возле реакторов. Во время атаки российских войск на ядерный объект в Николаевской области было повреждено здание станции. Глубина образовавшейся воронки — 2 метра.

Ранее Фокус сообщал, что идут активные переговоры по прекращению боев вокруг Запорожской АЭС. По данным журналистов NYT, может обсуждаться соглашение о прекращении применения оружия на АЭС и прилегающей территории.