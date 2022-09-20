"Продовжиться з тією ж інтенсивністю": Подоляк розповів, коли може закінчитися війна

Радник глави ОП зазначив, що бойові дії не припиняться взимку, проте їхнє завершення може наблизитися, якщо країни Заходу перестануть боятися реакції Росії на власний програш.

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Повномасштабна війна в Україні не закінчиться цієї зими, проте вона може закінчитися за кілька місяців, якщо західні політики перестануть боятися Росію. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"Політики надто стурбовані тим, як Росія відреагує, якщо вона програє цю війну", — сказав він.

За його словами, найбільшою перешкодою на шляху до припинення війни є страх міжнародного співтовариства перед реакцією Росії. Це пов'язано з тим, що партнери не розуміють, що буде далі.

"Усі звикли до того, що РФ — чудовисько за своєю поведінкою. Що Росію треба боятися... Це те, що утримує світ від інтенсивнішої допомоги нам і допомоги Україні в припиненні цієї війни", — зазначив Подоляк.

Український політик розповів, що якщо Британія, США та ЄС зможуть знайти відповідь на це питання, то війна не триватиме роками, а завершиться за кілька місяців.

"Це зовсім не питання років, як усі говорять... Це питання трьох, п'яти, шести місяців... Швидкість звільнення Харкова склала понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів усього за чотири-п'ять днів. Ось приклад того, як це могло статися", — додав радник.

Михайло Подоляк також не розкривав планів контрнаступу ЗСУ. Однак він зазначив, що воєнні дії на території України не завершуватимуться цієї зими, а продовжуватимуться з тією ж інтенсивністю.

Нагадаємо, 10 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що дату закінчення війни в Україні назвати складно, проте він відчуває, що воювати доведеться ще недовго. За його словами, коли ЗСУ здобудуть кілька перемог, російська лінія оборони здригнеться, а окупанти почнуть тікати.

7 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війна в Україні не триватиме роками. Він упевнений, що перемога буде за нашою країною, проте вона буде непростою та не швидкою.