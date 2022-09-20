"Продолжится с той же интенсивностью": Подоляк рассказал, когда может закончиться война

Советник главы ОП отметил, что боевые действия не прекратятся зимой, однако их завершение может приблизиться, если страны Запада перестанут бояться реакции России на собственный проигрыш.

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Полномасштабная война в Украине не закончится этой зимой, однако она может закончиться через несколько месяцев, если западные политики перестанут бояться Россию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Политики слишком обеспокоены тем, как Россия отреагирует, если она проиграет эту войну", — сказал он.

По его словам, самым большим препятствием на пути прекращения войны является страх международного сообщества перед реакцией России. Это связано с тем, что партнеры не понимают, что будет дальше.

"Все привыкли к тому, что РФ — чудовище по своему поведению. Что Россию нужно бояться… Это то, что удерживает мир от более интенсивной помощи нам и помощи Украине в прекращении этой войны", — отметил Подоляк.

Украинский политик рассказал, что если же Британия, США и ЕС смогут найти ответ на этот вопрос, то война не будет длиться годами, а завершится через несколько месяцев.

"Это вовсе не вопрос лет, как все говорят… Это вопрос трех, пяти, шести месяцев… Скорость освобождения Харькова составила более 8,5 тысяч квадратных километров всего за четыре-пять дней. Вот пример того, как это могло произойти", — добавил советник.

Михаил Подоляк также не стал раскрывать планов контрнаступления ВСУ. Однако он отметил, что военные действия на территории Украины не завершаться этой зимой, а будут продолжаться с той же интенсивностью.

Напомним, 10 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что дату окончания войны в Украине назвать сложно, однако он чувствует, что воевать придется еще недолго. По его словам, когда ВСУ одержат несколько побед, российская линия обороны дрогнет, а оккупанты начнут бежать.

7 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война в Украине не будет длиться годами. Он уверен, что победа будет за нашей страной, однако она будет непростой и не быстрой.