"Заблокированы люди": оккупанты обстреляли спальный район Харькова, повредив многоэтажки (видео)

Мэр города заявил, что оккупанты специально бьют по инфраструктуре города. Из-за того, что Харьков находится близко к границе, он подвергается обстрелам почти каждый день.

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В ночь на 21 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. Так, прилеты были зафиксированы в Холодногорском районе. Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram.

"Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", — сообщил он.

Также до этого о взрывах писали местные телеграм-каналы. Они сообщили, что обстрел пришелся на многоэтажки. В одной из них сильно повреждено сразу несколько этажей.

[ + – ] Обстрел Харькова.

[ + – ] Обстрел Харькова.

[ + – ] Обстрел Харькова.

[ + – ] Обстрел Харькова.

Отметим, что ранее Терехов, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорили, что российские оккупанты намерено бьют по критический инфраструктуре Харьковской области. Россияне могут доставать к городу своим оружием потому, что он находится очень близко к границе, о чем рассказали политики Украинской правде.

Терехов заявил, что на любые обстрелы сейчас нужно реагировать очень быстро, поскольку оккупанты намеренно каждый день обстреливают предприятия, отвечающие за выработку и подачу электроэнергии. Восстанавливать критическую инфраструктуру под обстрелами будет очень тяжело.

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