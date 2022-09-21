ВС РФ выпустили 5 ракет по Запорожью, есть пострадавшие (фото)
Удар был нанесен по объектам инфраструктуры и по домам в частном секторе.
Российские войска нанесли как минимум 5 ракетных ударов по трем районам Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Он рассказал, что обстрел пришелся на объекты инфраструктуры областного центра и дома частного сектора. Также два российских снаряда попали в поле в окрестностях Запорожья.
В результате атак ВС РФ пострадали трое людей. Один человек был госпитализирован с контузией, его состояние стабильное.
Напомним, 21 сентября российская армия обстреляла спальный район Харькова. Удар пришелся на многоэтажки, а под завалами находились люди. Мэр города Игорь Терехов отметил, что россияне бьют по городу практически каждый день.
20 сентября в Днепропетровской ОВА рассказали, что ВС РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область с помощью РСЗО "Град" и артиллерии. В ведомстве сообщили, что россияне выпустили более 100 снарядов по 3 общинам региона.
19 сентября Запорожье и область попали под мощный обстрел российской армии. Тогда РФ выпустила по областному центру как минимум 9 ракет. В результате чего пострадали объекты инфраструктуры.