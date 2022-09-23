Били по житлових будинках: ЗС РФ обстріляли Нікополь та Марганець із "Градів", загинули люди (відео)

Окупанти випустили понад 30 снарядів у Нікопольському районі. У місті Марганець загинуло двоє місцевих жителів, багато поранених.

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Вранці, 23 вересня, російська армія обстріляла з "Градів" та важкої артилерії міста Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район", — написав голова ОВА.

За словами Резніченка, росіяни випустили по населених пунктах понад 30 снарядів. Під вогнем опинилися житлові будинки мирних мешканців.

[ + – ] Окупанти били по житлових будинках

Удари по Марганцю

Внаслідок обстрілу в Марганці загинуло двоє людей — чоловік та жінка. Ще дев'ятьох поранено. Трьох людей рятувальники дістали із-під завалів.

На фотографіях та відео з міста видно, що в момент обстрілу один із загиблих їхав вулицею на велосипеді.

[ + – ] Загиблий внаслідок обстрілу лежить на вулиці у Марганці

Загалом сьогодні у Марганці руйнування зафіксовано у восьми житлових будинках, в одному з них почалася пожежа. Наразі пожежники вже загасили вогонь.

Після обстрілу без світла опинилося 2,2 тис. сімей. Аварійні бригади електриків намагаються відремонтувати лінії електропередач.

Удари по Нікополю

У Нікополі через ранкові удари по місту руйнування зафіксовано в одинадцяти будинках. На місці обстрілів також працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань поки уточнюються.

Як розповів у себе в соцмережах міський голова Олександр Саюк, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Він також наголосив, що вся інфраструктура у місті працює.

Нагадаємо, російська армія стягує додаткові сили у Запорізьку область. У регіон спрямовують частини російської 42-ї мотострілецької дивізії. Бронетранспортери 35-ї та 74-ї мотострілкових бригад помітили в районі селища Розівка.

Також Фокус писав про те, що 21-22 вересня росіяни завдавали масованих ударів по Запоріжжю. Під удар окупантів потрапила цивільна інфраструктура.