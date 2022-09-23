Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Били по житлових будинках: ЗС РФ обстріляли Нікополь та Марганець із "Градів", загинули люди (відео)

Марганець обстріл, удар по марганцю, нікополь, марганець
Пожежа у Марганці після обстрілу

Окупанти випустили понад 30 снарядів у Нікопольському районі. У місті Марганець загинуло двоє місцевих жителів, багато поранених.

Related video

Вранці, 23 вересня, російська армія обстріляла з "Градів" та важкої артилерії міста Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район", — написав голова ОВА.

За словами Резніченка, росіяни випустили по населених пунктах понад 30 снарядів. Під вогнем опинилися житлові будинки мирних мешканців.

обстріл Нікопільський район, Нікополь, марганець, обстріл, житлові будинки Fullscreen
Окупанти били по житлових будинках

Удари по Марганцю

Внаслідок обстрілу в Марганці загинуло двоє людей — чоловік та жінка. Ще дев'ятьох поранено. Трьох людей рятувальники дістали із-під завалів.

На фотографіях та відео з міста видно, що в момент обстрілу один із загиблих їхав вулицею на велосипеді.

обстріл марганець, марганець, який загинув Fullscreen
Загиблий внаслідок обстрілу лежить на вулиці у Марганці

Загалом сьогодні у Марганці руйнування зафіксовано у восьми житлових будинках, в одному з них почалася пожежа. Наразі пожежники вже загасили вогонь.

Після обстрілу без світла опинилося 2,2 тис. сімей. Аварійні бригади електриків намагаються відремонтувати лінії електропередач.

Удари по Нікополю

У Нікополі через ранкові удари по місту руйнування зафіксовано в одинадцяти будинках. На місці обстрілів також працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань поки уточнюються.

Як розповів у себе в соцмережах міський голова Олександр Саюк, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Він також наголосив, що вся інфраструктура у місті працює.

Нагадаємо, російська армія стягує додаткові сили у Запорізьку область. У регіон спрямовують частини російської 42-ї мотострілецької дивізії. Бронетранспортери 35-ї та 74-ї мотострілкових бригад помітили в районі селища Розівка.

Також Фокус писав про те, що 21-22 вересня росіяни завдавали масованих ударів по Запоріжжю. Під удар окупантів потрапила цивільна інфраструктура.