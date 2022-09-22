Россияне трижды атаковали заповедник "Ольвия" в Николаевской области, — ОК "Юг"

ВС РФ продолжают обстреливать населенные пункты в тыловых и притыловых громадах. За сутки оккупанты нанесли 4 авиационных и 4 ракетных удара на юге.

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Российские войска за прошедшие сутки трижды нанесли удары в районе Национального историко-археологического заповедника "Ольвия" в направлении села Парутино в Николаевской области. Об этом в сводке за 21 сентября сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Как уточняется, обошлось без жертв.

По информации командования, враг продолжает обстреливать украинские позиции и атаковать населенные пункты в тыловых и притыловых громадах на юге Украины. Так, за вчерашний день оккупанты нанесли 4 авиационных и 4 ракетных удара.

Вечером 21 сентября ВС РФ обстреляли реактивными снарядами системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерией Червоногригорьевскую громаду в Никопольском районе. В результате атаки один человек погиб, еще двое гражданских ранены.

Из ствольной артиллерии россияне обстреляли портовую инфраструктуру в Очакове. Здесь обошлось без жертв.

Также враг выпустил два реактивных снаряда по Березнеговатской громаде. Удары пришлись на открытую поверхность, никто не пострадал.

Потери врага

Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу с неба, пишет ОК "Юг".

Морские пехотинцы, в свою очередь, уничтожили вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. Также удалось обнаружить и ликвидировать два российских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10".

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ успешно поразили два командных пункта врага непосредственно в Херсоне, еще два пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склад боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, а также ударили по трем районам скопления вооружения, техники и личного состава ВС РФ в Дудчанах и Новой Каховке, а также радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру.

Напомним, сегодня утром враг продолжил массированный обстрел Запорожья. После атаки по городу в некоторых районах пропал свет. Местные жители сообщали, что частично пропала и вода.

Ранее мы писали о том, что ВС РФ пытаются разрушить Печенежскую дамбу на Харьковщине, чтобы помешать переправе ВСУ. Удары россиян по гидротехническому сооружению на реке Северский Донец могут привести к затоплению как минимум трех сел.