ВС РФ пытаются разрушить Печенежскую дамбу на Харьковщине, чтобы помешать переправе ВСУ, – ISW

Удары россиян по гидротехническому сооружению на реке Северский Донец могут привести к затоплению как минимум трех сел. Там проживает более 5,5 тыс. людей.

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Российская армия продолжает целенаправленно бить по дамбе Печенежского водохранилища на реке Северский Донец, что может привести к катастрофическому затоплению нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава Печенежской громады Александр Гусаров.

"На протяжении нескольких суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища. Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла", – уточнил он.

По словам Гусарова, под угрозой затопления оказалось как минимум три населенных пункта вниз по течению:

поселок Печенеги с населением около 5 тыс. человек;

село Кицевка (337 человек);

село Пятницкое (250 человек).

Местным жителям уже дали рекомендации, как им себя вести и где прятаться, в случае затопления населенных пунктов.

Генштаб Украины вчера также сообщил, что российские войска безуспешно пытались разрушить плотину.

Зачем ВС РФ бьет по дамбе?

Нанося удары по дамбе Печенежского водохранилища, российская армия преследует вполне конкретную цель. Последующее затопление вниз по течению должно, по задумке врага, разрушить понтонные мосты и помешать переправе украинской армии. Об этом, в частности, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как говорится в бюллетене за 20 сентября, ВСУ продолжают контрнаступление на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка. В связи с этим россияне атакуют украинскую гидротехническую инфраструктуру в Харьковской и Луганской областях, чтобы помешать продвижению войск вдоль реки Северский Донец. Аналитики предполагают, что итоговой целью оккупантов являются понтонные мосты и другие переправы ВСУ на линии Татьяновка-Пришиб-Лиман-Ямполь.

Печенежское водохранилище – это крупное русловое водохранилище в Харьковской области, на реке Северский Донец. Оно было построено в 1958-1962 годах для водоснабжения Харькова пресной водой. Средняя глубина – 4,4 м.

Плотина водохранилища расположена в поселке Печенеги.

Напомним, 14-15 сентября российские войска массированно обстреливали дамбу в Кривом Роге на реке Ингулец. Из-за повреждений на плотине Город частично остался без водоснабжения, а вода в реке поднялась на 2-3 метра. Некоторые районы Кривого Рога пришлось эвакуировать.

Как сообщил американский Институт изучения войны, россияне таким образом хотели помешать продвижению ВСУ в Херсонской области.