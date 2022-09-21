ЗС РФ намагаються зруйнувати Печенізьку греблю на Харківщині, щоб перешкодити переправі ЗСУ, — ISW

Удари росіян по гідротехнічній споруді на річці Сіверський Донець можуть призвести до затоплення як мінімум трьох сіл. Там мешкає понад 5,5 тис. людей.

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Російська армія продовжує цілеспрямовано бити по греблі Печенізького водосховища на річці Сіверський Донець, що може призвести до катастрофічного затоплення кількох населених пунктів у Харківській області. Про це розповів голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

"Протягом кількох діб російська армія завдала та продовжує завдавати ракетних ударів по греблі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла", — уточнив він.

За словами Гусарова, під загрозою затоплення опинилося щонайменше три населені пункти вниз за течією:

селище Печеніги з населенням близько 5 тис. осіб;

село Кицівка (337 осіб);

село П'ятницьке (250 осіб).

Місцевим мешканцям уже дали рекомендації, як їм поводитися й де ховатися в разі затоплення населених пунктів.

Генштаб України вчора також повідомив, що російські війська безуспішно намагалися зруйнувати греблю.

Навіщо ЗС РФ б'є по греблі?

Завдаючи ударів по греблі Печенізького водосховища, російська армія має цілком конкретну мету. Наступне затоплення вниз за течією має, за задумом ворога, зруйнувати понтонні мости й перешкодити переправі української армії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як ідеться в бюлетені за 20 вересня, ЗСУ продовжують контрнаступ на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка. У зв'язку з цим росіяни атакують українську гідротехнічну інфраструктуру в Харківській і Луганській областях, щоб перешкодити просуванню військ вздовж річки Сіверський Донець. Аналітики припускають, що підсумковою ціллю окупантів є понтонні мости й інші переправи ЗСУ на лінії Тетянівка-Пришиб-Лиман-Ямпіль.

Печенізьке водосховище — це велике руслове водосховище в Харківській області, що на річці Сіверський Донець. Воно було збудоване в 1958-1962 роках для водопостачання Харкова прісною водою. Середня глибина — 4,4 м.

Гребля водосховища розташована в селищі Печеніги.

Нагадаємо, 14-15 вересня російські війська масовано обстрілювали дамбу в Кривому Розі на річці Інгулець. Через пошкодження на греблі місто частково залишилося без водопостачання, а вода в річці піднялася на 2-3 метри. Деякі райони Кривого Рогу довелося евакуювати.

Як повідомив американський Інститут вивчення війни, росіяни так хотіли перешкодити просуванню ЗСУ в Херсонській області.