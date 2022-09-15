Руйнування серйозні: ЗС РФ другий день поспіль обстрілюють дамбу у Кривому Розі

Сьогодні протягом дня російські війська двічі обстріляли Кривий Ріг. Як повідомив голова військової адміністрації Вілкул, під ударом знову опинилися гідротехнічні споруди.

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Сьогодні протягом дня російські війська двічі обстріляли Кривий Ріг на Дніпровщині. Під ударом окупантів знову опинилася дамба на Карачунівському водосховищі. Про це у себе в Telegram-каналі розповів голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Перші вибухи 15 вересня у Кривому Розі пролунали о 13 годині. Регіональний політик уточнив, що крилата ракета влучила у промислове підприємство.

За словами Вілкула, руйнування внаслідок обстрілу серйозні, детальніша інформація про це має бути пізніше.

О 17 годині у місті пролунали ще два вибухи.

"Знову два прильоти в районі гідротехнічних споруд", — уточнив голова адміністрації.

У місцевих пабліках пишуть, що над містом після обстрілу здіймається дим.

[ + – ] Дим над Кривим Рогом

Які наслідки вчорашніх обстрілів Кривого Рогу

Вчора росіяни завдали 7 ударів крилатими ракетами "Кинжал" та "Іскандер". Шість із них влучили у споруди цивільної інфраструктури біля Карачунівського водосховища. В результаті вода в річці Інгулець піднялася до 2 метрів.

Після атаки окупантів тисячі мирних мешканців залишились без водопостачання.

[ + – ] Наслідки удару росіян по греблі у Кривому Розі

Сьогодні заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в районному місті після вчорашнього удару по греблі залишаються підтопленими 79 зі 116 житлових будинків. У парку Мершавцева вчора максимальний рівень води сягав 190 см. Сьогодні по обіді вода опустилася до рівня 65 см.

[ + – ] Вода підібралася безпосередньо до житлових будинків

Як уточнив представник ОП, поступово вода йде. Проте невідомо, якою буде ситуація після чергового обстрілу міста.

Нагадаємо, аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що ударом по греблі на Карачунівському водосховищі окупанти хотіли пошкодити понтонні мости. У результаті майже все місто залишилося без води, деяких людей довелося евакуювати.

На обстріл Кривого Рогу у себе в соцмережах відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави звинуватив армію РФ у спробах затопити районне місто.