Разрушения серьезные: ВС РФ второй день подряд обстреливают дамбу в Кривом Роге

Сегодня в течение дня российские войска дважды обстреляли Кривой Рог. Как сообщил глава военной администрации Вилкул, под ударом снова оказались гидротехнические сооружения.

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Сегодня в течение дня российские войска дважды обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оккупантов снова оказалась дамба на Карачуновском водохранилище. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул.

Первые взрывы 15 сентября в Кривом Роге прозвучали в 13 часов. Региональный политик уточнил, что крылатая ракета попала в промышленное предприятие.

По словам Вилкула, разрушения в результате обстрела серьезные, более подробная информация об этом должна быть позже.

В 17 часов в городе прозвучали еще два взрыва.

"Снова два прилета в районе гидротехнических сооружений", – уточнил глава администрации.

В местных пабликах пишут, что над городом после обстрела поднимается дым.

[ + – ] Дым над Кривым Рогом.

Какие последствия вчерашних обстрелов Кривого Рога

Вчера россияне нанесли 7 ударов крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер". Шесть из них попали в сооружения гражданской инфраструктуры возле Карачуновского водохранилища. В результате вода в реке Ингулец поднялась до 2 метров.

После атаки оккупантов тысячи мирных жителей остались без водоснабжения.

[ + – ] Последствия удара россиян по дамбе в Кривом Роге.

Сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в районном городе после вчерашнего удара по дамбе остаются подтопленными 79 из 116 жилых домов. В парке Мершавцева вчера максимальный уровень воды достигал 190 см. Сегодня после обеда вода опустилась до уровня 65 см.

[ + – ] Вода подобралась непосредственно к жилым домам.

Как уточнил представитель ОП, постепенно вода уходит. Однако неизвестно, какой будет ситуация после очередных обстрелов города.

Напомним, аналитики из американского Института изучения войны считают, что ударом по дамбе на Карачуновском водохранилище оккупанты хотели повредить понтонные мосты. В итоге почти весь город остался без воды, некоторых людей пришлось эвакуировать.

На обстрел Кривого Рога у себя в соцсетях отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обвинил армию РФ в попытках затопить районный город.