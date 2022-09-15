Удар по дамбе в Кривом Роге: армия РФ хочет помешать контрнаступлению ВСУ на юге, – ISW

Специалисты Института изучения войны считают, что ударом по дамбе на Карачуновском водохранилище оккупанты хотели повредить понтонные мосты. В итоге почти весь город остался без воды, некоторых людей пришлось эвакуировать.

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Россия хотела помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге ударом по дамбе на Карачуновском водохранилище в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Об сказано в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Пуски ракет по дампе нужны были, чтобы помешать операциям ВСУ на реке Ингулец. Данная река — важный географический объект в контрнаступлении украинских военных вдоль границы Херсона и Николаева, отметили эксперты.

"Российские силы, вероятно, думали повредить украинские понтонные мосты ниже по течению", — предположили специалисты.

Обстрел дамбы в Кривом Роге — жителей 22 улиц призвали эвакуироваться

Ракетная атака войск РФ по дамбе спровоцировала подъем уровня воды. Глава местной военной администрации Александр Вилкул призвал жителей 22 улиц города эвакуироваться. Людей обещали расселить по школам и детским садам.

"Сегодня р..сня совершила еще один террористический акт. Восемью крылатыми ракетами ударила по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге. Попытка просто смыть водой часть нашего города. Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах", — добавил он.

[ + – ] Удары по дамбе вызвали подъем уровня воды в Ингульце на 2-3 метра.

Чрезвычайные службы Кривого Рога сообщали нескольких подрывах гидросооружения на реке Ингулец, чтоб уменьшить последствия удара ВС РФ по Карачуновской дамбе. Два взрыва под контролем специалистов ГСЧС провели в районе Черногорка ближе к полуночи.

[ + – ] Если Карачуновскую дамбу прорвет, около 300 миллионов тонн воды могут хлынуть в Кривой Рог

Напомним, тчо российские военные обстреляли ракетами Кривой Рог после обеда 14 сентября. Местные жители рассказывали как минимум о 6 мощных взрывах. Ракеты Х-22 выпускали вражеские самолеты стратегической авиации.

Атака по дамбе вызвала водную панику в Кривом Роге, люди побежали в магазины скупать питьевую воду. Удары по дамбе вызвали подъем уровня воды в Ингульце на 2-3 метра.

По мнению советника главы Офиса президента Укрины Алексея Арестовича, ударом по дамбе Кривом Роге россияне пытались сдержать продвижение ВСУ на Херсонском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытались затопить Кривой Рог. Страна-террорист воюет против мирного населения, заявил глава государства.