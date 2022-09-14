Удар по Кривому Рогу: оккупанты пытаются остановить ВСУ на Херсонском направлении, – Арестович

По словам советника Офиса президента, оккупанты ударили по плотине в надежде, что река Ингулец смоет украинские переправы. Арестович считает, что российские войска готовы прибегать к крайним мерам, чтобы помешать нашим войскам.

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Сегодняшний удар по плотине в Кривом Роге является попыткой российских войск остановить украинское продвижение на Херсонском направлении. Об этом в эфире канала "Фейгин Live" рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Они сегодня влупили по плотине в Кривом Роге, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре", – прокомментировал политик.

Арестович подчеркнул, что второй целью оккупантов было лишить город водоснабжения.

Как считает советник ОП, российская армия далеко не всегда бьет специально по критической инфраструктуре. В то же время, захватчики не обращают внимания на сопутствующий ущерб при достижении своих военных целей.

Арестович считает, что такая попытка помешать украинским войскам перебраться с правого берега Ингульца на левый демонстрирует, что ВС РФ готовы прибегать "к отчаянным мерам".

"Это признак, что постепенно на правом берегу нарастает кризис", – сказал политик.

Напомним, 13 сентября ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области. Теперь украинскую армию от Херсона отделяет только Чернобаевка.

Также Фокус писал о том, что сегодня российские войска выпустили семь ракет по Кривому Рогу. Изначально информация о взрывах в городе появилась в местных пабликах, позже ее подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Как стало известно, оккупанты разрушили дамбу на реке Ингулец. Из-за этого в городе временно пропала вода в кранах. Население в панике кинулось в магазины скупать бутиллированную воду.