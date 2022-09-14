Впереди Чернобаевка и Херсон: ВСУ освободили Киселевку, – облсовет

Военные освободили населенный пункт еще вчера, 13 сентября, заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

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Украинские военные освободили Киселевку в Херсонской области, которая находится близко к областному центру. Об этом заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире национального телемарафона, передает "Суспільне".

Как заявил Самойленко, ВСУ освободили Киселвку вчера, 13 сентября. Теперь украинскую армию разделяет от Херсона только Чернобаевка.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", – заявил Самойленко.

[ + – ] Киселевка освобождена силами ВСУ

Также он отметил, что ВСУ нанесли удары по Карантинному острову Херсона по месту проживания российских войск. Украинские военные ударили по территории Новой Каховки и Новой Пристани, а также еще в ряде населенных пунктов.

Добавим, что официальных сообщений от Генштаба или Минобороны об освобождении Киселевки на момент написания новости нет.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что почти вся Херсонская область находится под огневым контролем украинских войск. Также ВСУ продолжают контрнаступательные действия, оттесняя войска РФ.

13 сентября министр обороны Алексей Резников рассказал, что ВСУ продвигаются на юге Украины медленнее, чем это была в Харьковской области из-за особенностей ландшафта.