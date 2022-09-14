Попереду Чорнобаївка та Херсон: ЗСУ звільнили Киселівку, – облрада

Військові звільнили населений пункт ще вчора, 13 вересня, заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

Related video

Українські військові звільнили Киселівку на Херсонщині, яка знаходиться близько до обласного центру. Про це заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Суспільне".

Як заявив Самойленко, ЗСУ звільнили Киселвку вчора, 13 вересня. Наразі українську армію розділяє від Херсона лише Чорнобаївка.

"Вчора було деокуповано населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який на сьогодні відділяє українську армію і місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка", — заявив Самойленко.

[ + – ] Киселівка звільнена силами ЗСУ

Також він зазначив, що ЗСУ завдали ударів по Карантинному острову Херсона по місцю знаходження російських військ. Українські військові вдарили по території Нової Каховки та Нової Пристані, а також ще у низці населених пунктів.

Додамо, що офіційних повідомлень від Генштабу чи Міноборони про звільнення Киселівки на момент написання новини немає.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що майже вся Херсонська область перебуває під вогневим контролем українських військ. Також ЗСУ продовжують контрнаступальні дії, відтісняючи війська РФ.

13 вересня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ЗСУ просуваються на півдні України повільніше, ніж це було на Харківщині через особливості ландшафту.