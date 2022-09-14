Удар по Кривому Розі: окупанти намагаються зупинити ЗСУ на Херсонському напрямку, – Арестович

За словами радника Офісу президента, окупанти вдарили по греблі, сподіваючись, що річка Інгулець змиє українські переправи. Арестович вважає, що російські війська готові вдаватися до крайніх заходів, щоб завадити нашим військам.

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Сьогоднішній удар по греблі у Кривому Розі є спробою російських військ зупинити український поступ на Херсонському напрямку. Про це в ефірі каналу "Фейгін Live" розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Вони сьогодні влупили по греблі в Кривому Розі, очікуючи, що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, наші переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі", — прокоментував політик.

Арестович наголосив, що другою метою окупантів було позбавити місто водопостачання.

Як вважає радник ОП, російська армія далеко не завжди б'є спеціально по критичній інфраструктурі. Водночас, загарбники не звертають уваги на супутні збитки при досягненні своїх воєнних цілей.

Арестович вважає, що така спроба завадити українським військам перебратися з правого берега Інгульця на лівий демонструє, що ЗС РФ готові вдаватися "до відчайдушних заходів".

"Це ознака, що поступово на правому березі наростає криза", — сказав політик.

Нагадаємо, 13 вересня ЗСУ звільнили Киселівку на Херсонщині. Тепер українську армію від Херсонщини відокремлює лише Чорнобаївка.

Також Фокус писав про те, що сьогодні російські війська випустили сім ракет по Кривого Рогу. Спочатку інформація про вибухи у місті з'явилася у місцевих пабліках, пізніше її підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як стало відомо, окупанти зруйнували дамбу на річці Інгулець. Через це у місті тимчасово зникла вода у кранах. Населення в паніці кинулося до магазинів скуповувати бутильовану воду.