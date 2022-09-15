Удар по греблі в Кривому Розі: армія РФ хоче завадити контрнаступу ЗСУ на півдні, — ISW

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що ударом по греблі на Карачунівському водосховищі окупанти хотіли пошкодити понтонні мости. У результаті майже все місто залишилося без води, деяких людей довелося евакуювати.

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Росія хотіла завадити контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) на півдні ударом по греблі на Карачунівському водосховищі в районі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про це сказано у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Пуски ракет по дампі потрібні були, щоб перешкодити операціям ЗСУ на річці Інгулець. Ця річка — важливий географічний об'єкт у контрнаступі українських військових уздовж кордону Херсона та Миколаєва, зазначили експерти.

"Російські сили, ймовірно, думали пошкодити українські понтонні мости нижче за течією", — припустили фахівці.

Обстріл греблі в Кривому Розі — мешканців 22 вулиць закликали евакуюватися

Ракетна атака військ РФ по греблі спровокувала підйом рівня води. Голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул закликав мешканців 22 вулиць міста евакуюватись. Людей обіцяли розселити по школах і дитячих садках.

"Сьогодні р. зняла ще один терористичний акт. Вісьмома крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді в Кривому Розі. Спроба просто змити водою частину нашого міста. Ми ситуацію контролюємо, йде ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях", — додав він.

[ + – ] Удари по греблі викликали підйом рівня води в Інгульці на 2-3 метри.

Надзвичайні служби Кривого Рогу повідомляли про кілька підривів гідроспоруди на річці Інгулець, щоб зменшити наслідки удару ЗС РФ по Карачунівській греблі. Два вибухи під контролем фахівців ДСНС провели в районі Чорногорка ближче до півночі.

[ + – ] Якщо Карачунівську дамбу прорве, близько 300 мільйонів тонн води можуть ринути у Кривий Ріг

Нагадаємо, що російські військові обстріляли ракетами Кривий Ріг після обіду 14 вересня. Місцеві жителі розповідали як мінімум про 6 потужних вибухів. Ракети Х-22 випускали ворожі літаки стратегічної авіації.

Атака по греблі викликала водну паніку у Кривому Розі, люди побігли до магазинів скуповувати питну воду. Удари по греблі викликали підйом рівня води в Інгульці на 2-3 метри.

На думку радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, ударом по греблі Кривому Розі росіяни намагалися стримати просування ЗСУ на Херсонському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагалися затопити Кривий Ріг. Країна-терорист воює проти мирного населення, заявив глава держави.