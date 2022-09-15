Второй удар за сутки: армия РФ выпустила ракету по Кривому Рогу

Очевидцы слышали взрывы в центре города. По словам Александра Вилкула, крылатая ракета попала в промышленное предприятие, разрушения серьезные.

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Российские военные днем 15 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Об этом написал в Telegram глава криворожской военной администрации (ОВА) Александр Вилкул.

Это уже второй раз на протяжении суток. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 13:00. Местные СМИ писали о взрывах в центре Кривого Рога.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", — обратился Вилкул к жителям города.

Позднее глава ОВА уточнил, что крылатая ракета ВС РФ попала в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. По предварительной информации, жертв нет.

Днепровская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны после обстрела Кривого Рога 14 сентября. В этот день россияне попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Вода в реке Ингулец поднялась до 2 метро, а в Кривом Роге были подтоплены 112 частных жилых домов.

Напомним, что 14 сентяюря российские захватчики обстреляли ракетами Кривой Рог, противник мог использовать ракеты Х-22, которые выпускали самолеты стратегической авиации.

В Офиса президента Украины подсчитали, что потери воды в результате удара составили 100 кубических метров в секунду. Одна из версий теракта — замедление контрнаступления ВСУ на юге.