Другий удар за добу: армія РФ випустила ракету по Кривому Розі

Очевидці чули вибухи у центрі міста. За словами Олександра Вілкула, крилата ракета влучила у промислове підприємство, руйнації серйозні.

Related video

Російські військові вдень, 15 вересня, завдали ракетного удару по Кривому Розі на Дніпровщині. Про це написав у Telegram голова Криворізької військової адміністрації (ОВА) Олександр Вілкул.

Це вже вдруге протягом доби. Повітряну тривогу на Дніпровщині оголосили о 13:00. Місцеві ЗМІ писали про вибухи у центрі Кривого Рогу.

"Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", — звернувся Вілкул до мешканців міста.

Пізніше глава ОВА уточнив, що крилата ракета ЗС РФ влучила у промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. За попередньою інформацією, жертв немає.

Дніпровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни після обстрілу Кривого Рогу 14 вересня. Цього дня росіяни влучили по греблі Карачунівського водосховища. Вода в річці Інгулець піднялася до 2 метро, а у Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків.

Нагадаємо, що 14 вересня російські загарбники обстріляли ракетами Кривий Ріг, противник міг використовувати ракети Х-22, які випускали літаки стратегічної авіації.

В Офісі президента України підрахували, що втрати води внаслідок удару склали 100 кубічних метрів за секунду. Одна з версій теракту — уповільнення контрнаступу ЗСУ на півдні.