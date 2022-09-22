Росіяни тричі атакували заповідник "Ольвія" в Миколаївській області, — ОК "Південь"

ЗС РФ продовжують обстрілювати населені пункти в тилових і притилових громадах. За добу окупанти завдали 4 авіаційних і 4 ракетних ударів на півдні.

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Російські війська минулої доби тричі завдали ударів у районі Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в напрямку села Парутине в Миколаївській області. Про це у зведенні за 21 вересня повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Як уточнюється, обійшлося без жертв.

За інформацією командування, ворог продовжує обстрілювати українські позиції та атакувати населені пункти в тилових і притилових громадах на півдні України. За вчорашній день окупанти завдали 4 авіаційних і 4 ракетних ударів.

Увечері 21 вересня ЗС РФ обстріляли реактивними снарядами системи залпового вогню "Град" і важкою артилерією Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє цивільних поранено.

Зі ствольної артилерії росіяни обстріляли портову інфраструктуру в Очакові. Тут обійшлося без жертв.

Також ворог випустив два реактивні снаряди по Березнегуватській громаді. Удари припали на відкриту поверхню, ніхто не постраждав.

Втрати ворога

Українська авіація завдала 21 удару по ворогові з неба, пише ОК "Південь".

Морські піхотинці, зі свого боку, знищили ворожий гелікоптер Мі-24 із землі в районі Костромки. Також удалося виявити й ліквідувати два російські розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10".

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ успішно вразили два командні пункти ворога безпосередньо в Херсоні, ще два пункти управління в Нововоскресенському та Дудчанах, склад боєприпасів у П'ятихатках і Херсоні, а також вдарили по трьох районах скупчення озброєння, техніки й особового складу ЗС РФ у Дудчанах і Новій Каховці, а також станції радіолокації "Зоопарк" у Крутому Яру.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог продовжив масований обстріл Запоріжжя. Після атаки по місту в деяких районах зникло світло. Місцеві жителі повідомляли, що частково зникла вода.

Раніше ми писали про те, що ЗС РФ намагаються зруйнувати Печенізьку греблю на Харківщині, щоб перешкодити переправі ЗСУ. Удари росіян по гідротехнічній споруді на річці Сіверський Донець можуть призвести до затоплення як мінімум трьох сіл.