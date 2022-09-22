ВС РФ обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Донецкой области, – ОВА (фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Краматорске. В Бахмутской громаде россияне стреляли по жилому сектору.

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Вечером 21 сентября российские войска обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Часовом Яру в Донецкой области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

[ + – ] В Часовом Яру оккупанты обстреляли школу искусств.

Он также рассказал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске.

[ + – ] Удар по промышленному предприятию в Краматорске.

Как уточнил у себя в соцсетях мэр Краматорска Александр Гончаренко, после обстрела на промышленном предприятии зафиксированы серьезные повреждения. Тем не менее обошлось без жертв.

В Бахмутской громаде россияне обстреляли частный сектор. Под ударом оказались сам Бахмут и поселок Хромово. Здесь ранено два человека, пострадали шесть жилых домов.

Российская артиллерия также вела обстрел центральной части Авдеевки. Танками обстреливались старая часть города.

В Марьинской громаде обстреливалась Марьинка, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка, в Очеретинской общине – под огонь попали окрестности Очеретино, Керамики и Новокалиново. Обошлось без пострадавших.

В Дилиевке Константиновской громады повреждено два дома.

Напомним, россияне трижды атаковали заповедник "Ольвия" в направлении села Парутино в Николаевской области. Здесь обошлось без жертв.

Утром 22 сентября враг продолжил массированный обстрел Запорожья. После атаки по городу в некоторых районах пропал свет. Местные жители сообщали, что частично пропала и вода.