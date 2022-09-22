Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Обстрелы городов Украины

ВС РФ обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Донецкой области, – ОВА (фото)

донецкая область обстрел, разрушения, ракетные удары
Обстрел Донецкой области.

Оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Краматорске. В Бахмутской громаде россияне стреляли по жилому сектору.

Related video

Вечером 21 сентября российские войска обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Часовом Яру в Донецкой области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

школа искусств часов яр, обстрел, донецкая область Fullscreen
В Часовом Яру оккупанты обстреляли школу искусств.

Он также рассказал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске.

краматорск, удар, предприятия, обстрел краматорска Fullscreen
Удар по промышленному предприятию в Краматорске.

Как уточнил у себя в соцсетях мэр Краматорска Александр Гончаренко, после обстрела на промышленном предприятии зафиксированы серьезные повреждения. Тем не менее обошлось без жертв.

В Бахмутской громаде россияне обстреляли частный сектор. Под ударом оказались сам Бахмут и поселок Хромово. Здесь ранено два человека, пострадали шесть жилых домов.

Российская артиллерия также вела обстрел центральной части Авдеевки. Танками обстреливались старая часть города.

В Марьинской громаде обстреливалась Марьинка, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка, в Очеретинской общине – под огонь попали окрестности Очеретино, Керамики и Новокалиново. Обошлось без пострадавших.

В Дилиевке Константиновской громады повреждено два дома.

Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения, пожар Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения, дом Fullscreen
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения, пожар
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения
Обстрел донецкая область, донецкая область, повреждения, разрушения, дом

Напомним, россияне трижды атаковали заповедник "Ольвия" в направлении села Парутино в Николаевской области. Здесь обошлось без жертв.

Утром 22 сентября враг продолжил массированный обстрел Запорожья. После атаки по городу в некоторых районах пропал свет. Местные жители сообщали, что частично пропала и вода.