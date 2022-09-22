ЗС РФ обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв на Донеччині, — ОВА (фото)

Окупанти завдали ракетного удару по промисловому підприємству в Краматорську. В Бахмутській громаді росіяни стріляли по житловому сектору.

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Увечері 21 вересня російські війська обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Часовому Яру Донецької області. Про це в себе у Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

[ + – ] У Часовому Яру окупанти обстріляли школу мистецтв

Він також розповів, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству в Краматорську.

[ + – ] Удар промислового підприємства в Краматорську

Як уточнив у себе в соцмережах мер Краматорська Олександр Гончаренко, після обстрілу на промисловому підприємстві зафіксовано серйозні ушкодження. Проте обійшлося без жертв.

У Бахмутській громаді росіяни обстріляли приватний сектор. Під ударом опинилися сам Бахмут s селище Хромове. Тут поранено двох людей, постраждали шість житлових будинків.

Російська артилерія також вела обстріл центральної частини Авдіївки. Танками обстрілювали стару частину міста.

У Мар'їнській громаді обстрілювали Мар'їнку, Красногорівку, Максимільянівку та Костянтинівку, в Очеретинській громаді під вогонь потрапили околиці Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Обійшлося без постраждалих.

У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено два будинки.

Нагадаємо, росіяни тричі атакували заповідник "Ольвія" в напрямку села Парутине на Миколаївщині. Тут обійшлося без жертв.

Уранці 22 вересня ворог продовжив масований обстріл Запоріжжя. Після атаки по місту в деяких районах зникло світло. Місцеві жителі повідомляли, що частково зникла вода.