П'ять прильотів: російські окупанти обстріляли Запоріжжя, ракета потрапила в житловий будинок (фото)

Місцева влада повідомила, що також було пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Є повідомлення про поранених.

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Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що російські окупанти в ніч проти 24 вересня обстріляли Запоріжжя. За його словами, загинула одна людина і ще 7 отримали поранення. Про це він написав у себе в Telegram.

"Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку", — сказано в повідомленні.

Усім постраждалим надається медична допомога.

[ + – ] Наслідки обстрілу Запоріжжя.

Раніше Старух писав, що у місті нарахували щонайменше п'ять "прильотів". Є ушкодження інфраструктурних об'єктів.

Окрім того, про обстріл писав і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він також заявляв про ушкодження житлового будинку.

Також місцеві телеграм-канали публікували відео зі звуками вибухів у місті.

[ + – ] Вибухи у Запоріжжі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ обстріляли Нікополь та Марганець із "Градів", загинули люди. Окупанти випустили понад 30 снарядів у Нікопольському районі. У місті Марганець загинуло двоє місцевих жителів, багато поранених.

Ще нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Донецькій області. Окупанти завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Краматорську. У Бахмутській громаді росіяни стріляли по житловому сектору.

Також повідомлялося, що росіяни тричі атакували заповідник "Ольвія" у Миколаївській області. ЗС РФ продовжують обстрілювати населені пункти в тилових та притилових громадах. За добу окупанти завдали 4 авіаційних та 4 ракетних ударів на півдні.