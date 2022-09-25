Полиция в Париже применила газ против демонстрантов у посольства Ирана

Несколько сотен французов пришли поддержать жителей Ирана, выходящих на протесты против полиции нравов в своей стране.

Related video

Несколько сотен французов вышли сегодня, 25 сентября, на демонстрацию к посольству Ирана в Париже в поддержку жителей ближневосточной страны, выступивших против полиции нравов. Об этом сообщает телеканал TF1.

Как сообщается, демонстранты в Париже попытались прорваться через полицейский кордон и попасть в здание иранского диппредставительства. В результате полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу митингующих.

Как пишет издание le dauphiné, французские демонстранты пришли к посольству, скандируя "Женщина, жизнь, свобода!". Таким образом париже присоединились к демонстрациям, которые прошли сегодня в разных городах мира в поддержку жителей Ирана, уже около недели выходящих на протесты.

В течение выходных демонстрации также прошли Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.

Что произошло в Иране

Масштабные протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки-курдки Махсы Амини. 14 сентября ее арестовала местная полиция нравов за "неправильное ношение хиджаба". По свидетельствам очевидцев, силовики забили девушку до смерти. При этом полиция отрицает свою вину. По их версии, Махса Амини умерла из-за проблем со здоровьем.

Уже 16 сентября в Иране начались протесты. Сначала демонстранты выходили на улицы городов в Курдистане – родной провинции Амини, однако позже распространились и на другие регионы.

Местные СМИ пишут, что с начала протестов как минимум 50 человек были убиты.

Напомним, посол Ирана лишился аккредитации в Украине из-за переданных РФ дронов-камикадзе. Украинская сторона сообщила временному поверенному Исламской Республики о том, что техническая поддержка России в войне с Украиной противоречит позиции нейтралитета, которую раньше задекларировал официальный Тегеран.

Ранее мы писали о том, что в "зеленой зоне" столицы Ирака произошли вооруженные столкновения с демонстрантами. В результате погибло 20 человек, более 300 попали в больницы.