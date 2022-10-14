"Ні про що не шкодую": Путін висловився про війну в Україні та масовані обстріли (відео)

За словами президента РФ, Кремль нібито не ставить собі завдання знищити Україну. При цьому лідер країни-агресора сказав, що те, що відбувається сьогодні, "неприємне".

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що у масованих ракетних ударах по Україні більше немає потреби. Про це він сказав сьогодні, 14 жовтня, на пресконференції у столиці Казахстану Астані у межах саміту СНД.

"Зараз немає необхідності в масованих ударах. Зараз інші завдання стоять", — прокоментував він питання про те, чи планує Кремль і надалі масово обстрілювати Україну.

На запитання журналіста "чи існуватиме Україна як держава", глава країни-агресора відповів, що Росія нібито не ставила перед собою завдання знищити Україну.

Також Путін наголосив, що "ні про що не шкодує", очевидно, маючи на увазі вторгнення в Україну.

"Я хочу, щоб було зрозуміло. Те, що відбувається сьогодні, малоприємно, м'яко кажучи. Але все те ж саме ми отримали трохи пізніше, тільки в гірших для нас умовах, ось і все", –– прокоментував він.

При цьому президент РФ зазначив, що вважає свої дії правильними.

[ + – ] Повний запис пресконференції Володимира Путіна

Нагадаємо, на саміті СНД Володимир Путін закликав спиратися на "добру волю" у врегулюванні конфліктів, але при цьому не згадав про війну в Україні. За словами Путіна, за всього позитиву взаємодії в межах Співдружності часом, на жаль, виникають розбіжності та конфлікти. Він запропонував шукати виходи зі складних ситуацій, де б вони не виникали.