ВС РФ за 5 месяцев не уничтожили ни одного HIMARS, – Politico

Первые установки HIMARS поступили на вооружение ВСУ в начале июня. В России так часто заявляли об уничтожении РСЗО, что количество "пораженных" установок превышает число поставленного вооружения в Украину

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Российские войска с момента передачи первых установок HIMARS не уничтожила ни одной установки. Об этом сообщает Politico.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штаты передали помощи на 18,9 млрд долларов. В эту сумму входит 20 реактивных установок HIMARS. Как утверждает высокопоставленный чиновник в Пентагоне, российским войскам так и не удалось поразить ни одной из установок.

В издании американские РСЗО назвали оружием, которое поменяло ход войны. Установки позволили бить по российским объектам в тылу. Первые экземпляры поступили в ВСУ в начале июня после захвата ВС РФ Лисичанска и Северодонецка.

Отметим, в Минобороны РФ неоднократно утверждали об уничтожении установок HIMARS. Дело дошло до того, что по их заявлениям было уничтожено больше HIMARS, чем было поставлено в принципе. В качестве доказательств показывали видео уничтожение грузовиков, фото тягачей для М777 и ряд других.

Напомним, в Украине разработали БПЛА, который сможет наводить HIMARS на цели. Среди других целей называется также разведка в тылу врага.

Ранее в США нарастили производство HIMARS до 96 единиц в год для удовлетворения возросшего спроса в мире и Штатах.