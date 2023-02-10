"Бойкот не знадобиться": коаліція з 35 країн хоче усунути росіян і білорусів від Олімпіади-2024

За словами міністерки спорту Литви Юргіти Шюгждінієне, все йде до того, що навіть і бойкоту Олімпіади в Парижі не знадобиться, оскільки країни єдині у своїй позиції: ні росіян, ні білорусів не має бути в міжнародному спорті, поки в Україні триває війна.

Related video

Група з 35 країн, серед яких Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Великобританія та Японія, вимагатимуть усунути російських і білоруських олімпійців від Ігор у Парижі 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

Такий крок покликаний ще більше натиснути на Міжнародний олімпійський комітет, який відчайдушно бореться за те, щоб найбільша світова спортивна подія все ж таки відбулося.

Водночас міністерка спорту Литви Юргіта Шюгждінієне вважає, що все йде до того, що навіть і бойкоту Олімпіади не знадобиться, оскільки країни єдині у своїй позиції: ні росіян, ні білорусів не має бути в міжнародному спорті, поки в Україні триває війна.

Український президент Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-конференції за участю 35 міністрів, на якій обговорювався заклик до заборони, наголосили в пресслужбі литовського Мінспорту.

Про принцип нейтралітету стосовно російського вторгнення не може бути мови, передали слова Зеленського представники литовського міністерства.

Зі свого боку, міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук як компроміс запропонував створити збірну білоруських і російських біженців-дисидентів, щоб хоча б деякі зі спортсменів із країни-агресора могли брати участь в Іграх.

Напруженість навколо літньої Олімпіади 2024 року нагадала про бойкоти Олімпійських ігор у 70-х і 80-х роках із боку низки країн.

Нагадаємо, що глава МОК Томас Бах погрожував українським спортсменам за бойкот Олімпіади. За його словами, це суперечить засадам Олімпійського руху.

МОК підіграє Росії, вважає журналіст "Європейської правди" Юрій Онищенко. Представники Комітету мають намір повернути росіян і білорусів на Олімпіаду, але часу в них замало, втім, як і прихильників.

Раніше Фокус повідомляв, що на похороні чемпіона України з десятиборства 22-річного Володимира Андрощука друзі та родичі говорили про те, що засмучені рішенням МОК дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпіаді й назвали це "запрошенням країни-терориста".