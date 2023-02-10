"Бойкот не понадобится": коалиция из 35 стран хочет отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2024

По словам министра спорта Литвы Юргиты Сюгздиниене, все идет к тому, что даже и бойкота Олимпиады в Париже не понадобится, так как страны едины в своей позиции: ни россиян, ни белорусов не должно быть в международном спорте пока в Украине идет война.

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Группа из 35 стран, среди которых Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания и Япония, потребуют отстранить российских и белорусских олимпийцев от Игр в Париже 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Такой шаг призван оказать еще большее давление на Международный олимпийский комитет, отчаянно борющийся за то, чтобы крупнейшее мировое спортивное событие не все же состоялось.

Вместе с тем министр спорта Литвы Юргита Сюгздиниене считает, что все идет к тому, что даже и бойкота Олимпиады не понадобится, поскольку страны едины в своей позиции: ни россиян, ни белорусов не должно быть в международном спорте пока в Украине продолжается война.

Украинский президент Владимир Зеленский участвовал в онлайн-конференции с участием 35 министров, на которой обсуждался призыв к запрету, прежде отметили в пресс-службе литовского Минспорта.

О принципе нейтралитета применительно российскому вторжению не может быть речи, передали слова Зеленского представители литовского министерства.

В свою очередь, министр спорта Польши Камиль Бортничук в качестве компромисса предложил создать сборную белорусских и российских беженцев-диссидентов, чтобы хотя бы некоторые из спортсменов из страны-агрессора могли участвовать в Играх.

Напряженность вокруг летней Олимпиады 2024 года напомнила о бойкотах Олимпийских игр в 70-х и 80-х годах со стороны ряда стран.

Напомним, что глава МОК Томас Бах пригрозил украинским спортсменам за бойкот Олимпиады. По его словам, это противоречит основам Олимпийского движения.

МОК подыгрывает России, считает журналист "Европейской правды" Юрий Онищенко. Представители Комитета намерены вернуть россиян и белорусов на Олимпиаду, но времени у них мало, впрочем, как и сторонников.

Ранее Фокус сообщал, что на похоронах чемпиона Украины по десятиборью 22-летнего Владимира Андрощука друзья и родственники говорили о том, что расстроены решением МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде и назвали это "приглашением страны-террориста".