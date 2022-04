Травневий випуск Vogue Czechoslovakia присвятили Україні

Обкладинка журналу оформлена у кольорах українського прапора, без фото, з трьома написами, один із яких "Живи, Україно!"

Новий випуск журналу Vogue Czechoslovakia вперше вийде без фото та будь-яких зображень на обкладинці. Травневий номер присвячений Україні та створено спільно з командою Vogue UA, тому всі три обкладинки видання оформили у кольорах українського прапора — на синьому фоні жовтий логотип. На кожному випуску напис білого кольору. На двох обкладинках англійською мовою: How Do You Feel Now (Як ти почуваєшся зараз) і Time For Empathy (Час для емпатії). На третій обкладинці напис українською — Живи, Україно!

"Бують моменти, коли фешн і модна фотографія повинні відійти на другий план. Не забуватимемо, що відбувається в нашому крихкому світі. Давайте цінувати те, що в нас є. З новою ерою приходять питання, які нам уже давно не доводилося ставити собі. До них належить вибір між втечею заради самозбереження, рішучим героїзмом або тихим виживанням у складних ситуаціях.

Автором обкладинок став Бека Гвішіані — грузинський стиліст, засновник порталу про моду Style Not Com.

Як писав раніше Фокус, Vogue у всьому світі підтримує Україну. Обкладинку квітневого номера Обкладинку польського Vogue проілюструвала українська художниця.