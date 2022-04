Майский выпуск Vogue Czechoslovakia посвятили Украине

Обложка журнала оформлена в цветах украинского флага, без фото, с тремя надписями, одна из которых "Живи, Україно!"

Новый выпуск журнала Vogue Czechoslovakia впервые выйдет без фото и каких-либо изображений на обложке. Майский номер посвящен Украине и создан совместно с командой Vogue UA, поэтому все три обложки издания оформили в цветах украинского флага — на синем фоне желтый логотип. На каждом выпуске надпись белого цвета. На двух обложках на английском языке: How Do You Feel Now (Как ты себя чувствуешь сейчас) и Time For Empathy (Время для эмпатии). На третьей обложке надпись на украинском — Живи, Україно!

"Бывают моменты, когда фэшн и модная фотография должны отойти на второй план. Не будем забывать, что происходит в нашем хрупком мире. Давайте ценить то, что у нас есть. С новой эрой приходят вопросы, которые нам уже давно не приходилось задавать себе. К ним относится выбор между побегом ради самосохранения, решительным героизмом или тихим выживанием в сложных ситуациях. Простых ответов нет. Быстрые испытания могут навредить так же, как и оружие, и нежелание слушать может быть хуже, чем нежелание помочь", — написали в Инстаграм журнала.

Автором обложек стал Бека Гвишиани — грузинский стилист, основатель портала о моде Style Not Com.

